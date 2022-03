Ex Ilva, domani a Taranto sciopero e presidio Uilm

«Siamo sempre più convinti di esercitare una netta opposizione a un piano fantomatico di investimenti fatto di promesse, puntualmente disattese, da parte di una società, che porta il presagio di migliaia di esuberi strutturali legati alla inesistente messa in sicurezza degli impianti e mancata salvaguardia dell’ambiente circostante». Lo sottolineano le Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) Uilm dello stabilimento Acciaierie d’Italia, annunciando per domani, in concomitanza con l’incontro al Ministero del Lavoro sulla cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione, un presidio davanti alla portineria direzione a Taranto. L'iniziativa è prevista dalle ore 10 alle 14 e coinvolgerà i lavoratori di Acciaierie d’Italia, Ilva in Amministrazione straordinaria, dell’appalto e indotto». Secondo la Uilm, «l'avvio unilaterale da parte di Acciaierie d’Italia delle lettere di Cigs ai lavoratori (per 3mila addetti in tutti i siti del Gruppo, di cui 2500 a Taranto, per 12 mesi, ndr), peraltro alla vigilia di un incontro ministeriale già pianificato per domani 28 marzo, null'atro è che l’ennesima dimostrazione della totale inaffidabilità e mancanza di serietà da parte di un soggetto che continua a sbeffeggiare un’intera comunità. E’ necessario contrastare fermamente questo progetto scellerato e lanciare il messaggio netto a governo e azienda che non abbiamo intenzione di continuare a pagare per colpe altrui».

«L'azienda crei le condizioni domani per un accordo che tuteli il lavoro e rilanci i siti produttivi. Il ministro Orlando aiuti questo obiettivo». Così Roberto Benaglia e Valerio D’Alò della segreteria nazionale della Fim Cisl in merito all’incontro previsto per domani mattina al Ministero del Lavoro di esame congiunto della procedura di cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione chiesta da Acciaierie d’Italia per 3mila dipendenti in tutti i siti del gruppo, di cui 2500 a Taranto, proprio a partire da domani e per 12 mesi. L’incontro di venerdì scorso, che non aveva portato ad alcuna intesa, è stato aggiornato a domani, a partire dalle 10.30.

«Quello di domani - aggiungono Benaglia e D’Alò - è un incontro importantissimo e decisivo per il quale chiediamo ad Acciaierie d’Italia di presentarsi con nuove disponibilità che possano portare a costruire un’intesa sindacale. Gli obiettivi devono essere concreti e utili ai lavoratori del siderurgico: a un aumento della produzione prevista deve corrispondere una diminuzione del numero di cassintegrati e un minor sacrificio di reddito per gli stessi». I sindacalisti Fim Cisl chiederanno «in queste ore al ministro del Lavoro Andrea Orlando il massimo impegno politico per realizzare questo risultato che permetta di tutelare il lavoro e dare una spinta al rilancio di ogni sito produttivo».