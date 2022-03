Nascondeva 15 dosi di cocaina negli slip, arrestato un pusher 42enne nel Tarantino

AVETRANA - La scorsa notte in Avetrana (TA) i Carabinieri del N.O.R. - Sezione Radiomobile della Compagnia di Manduria hanno arrestato un 42enne del posto, con precedenti di polizia, ritenuto presumibilmente responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo notato intorno alle 2 di notte, mentre passeggiava nel centro abitato in compagnia di un 23enne, anch’egli di Avetrana, ha indotto gli operanti a procedere alla loro perquisizione personale.

Il 42enne è stato trovato in possesso di 15 dosi confezionate di cocaina del peso di circa 8 grammi, nascoste negli slip, nonché della somma di euro 1270 in banconote di piccolo taglio, ritenuta evidente guadagno dell’attività di spaccio. Il giovane che era con lui, incensurato, è stato invece trovato in possesso di una dose di cocaina che, come da lui stesso dichiarato, era stata appena acquistata. La successiva perquisizione eseguita presso l’abitazione del 42enne ha permesso di rinvenire un ulteriore quantitativo di cocaina, circa 15 grammi, oltre ad un bilancino elettronico di precisione. La sostanza stupefacente complessivamente rinvenuta ed il denaro sono stati posti sotto sequestro per i successivi adempimenti. L’arrestato, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Taranto, è stato trasferito nella propria abitazione, agli arresti domiciliari. Il giovane che era con lui, sarà invece segnalato alla Prefettura di Taranto quale assuntore di sostanze stupefacenti.