Picchia la compagna per strada: 46enne arrestato a Massafra

TARANTO - I carabinieri di Massafra (Taranto) hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un uomo di 46 anni che ieri sera ha picchiato la sua compagna per strada, provocandole una ferita all’arcata sopracciliare che ha richiesto alcuni punti di sutura. La malcapitata, medicata al pronto soccorso, è stata poi dimessa con una prognosi di 10 giorni. I militari, allertati dalla centrale operativa, sono intervenuti sul luogo dell’aggressione e hanno bloccato il 46enne pregiudicato, già noto per reati analoghi. La donna ha poi confermato di aver dovuto fare spesso i spesso con i comportamenti violenti e vessatori del compagno. L'uomo è stato condotto in carcere dai carabinieri su disposizione del pubblico ministero di turno.