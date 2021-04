Massafra, in 9 sorpresi a giocare alle slot in zona rossa: multati

TARANTO - Durante i controlli per verificare il rispetto delle restrizioni introdotte dalla normativa anti-Covid, i carabinieri di Massafra (Taranto) hanno scoperto una sala slot machine aperta nonostante i divieti. Il titolare e i 9 avventori che si trovavano all’interno dei locali sono stati sanzionati. Per il circolo ricreativo è stata disposta anche l'ordinanza di chiusura. I carabinieri della Compagnia di Massafra hanno effettuato controlli nell’intero territorio di competenza, che comprende anche i comuni di Statte, Crispiano, Mottola e Palagiano. Sono state numerose le contravvenzioni comminate per violazione della norma per il contenimento dei contagi.