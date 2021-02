Taranto, donati al SS Annunziata «draghetti» porta-flebo per piccoli pazienti di Oncoematologia

TARANTO - Gesto di solidarietà per i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica «Nadia Toffa» dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto.

I volontari dell’associazione «Portatori Sani di Sorrisi», con il contributo dell’azienda Gienne Reti di Sava, hanno donato al reparto diretto dal dottor Valerio Cecinati tre draghetti porta-flebo chiamati Babalù, realizzati in legno di betulla e verniciati con colori atossici.

Si tratta di dispositivi medici pensati per accompagnare i piccoli pazienti nel loro percorso di cura. «Cavalcabili e colorati, i Babalù - spiega l’Asl di Taranto - potranno diventare nuovi compagni di giochi per i piccoli ricoverati che potranno così diventare provetti amazzoni e cavalieri invincibili che, a cavallo del drago, potranno sognare fantastiche avventure». L'associazione ha donato ai piccoli pazienti anche coperte e berretti realizzati a mano in maglia per scaldare anche le giornate più fredde.