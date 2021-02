ArcelorMittal, riparte Afo2 nello stabilimento di Taranto

TARANTO - È stato riavviato ieri sera l'Altoforno 2 dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto. L’impianto era stato oggetto di una fermata nel marzo dello scorso anno per consentire le attività di adeguamento alle prescrizioni richieste dal Tribunale di Taranto nell’ambito dell’inchiesta sull'incidente sul lavoro costato la vita nel giugno 2015 all’operaio Alessandro Morricella. Questa mattina la prima colata.

Lo stabilimento di Taranto, sottolinea l’azienda in una nota, "è tornato così in produzione con un assetto a 3 Altiforni (Afo1, Afo2, Afo4) e le due Acciaierie in marcia». L’Afo4 dovrebbe invece fermarsi a marzo per interventi di manutenzione straordinaria.