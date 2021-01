Droga e cellulari in carcere: agente penitenziario arrestato a Taranto

Avrebbe cercato di introdurre in carcere droga e cellulari per i detenuti in cambio di denaro: con l’accusa di corruzione in concorso e detenzione di sostanze stupefacenti è stato arrestato dalla Polizia un agente penitenziario in servizio nella casa circondariale di Taranto. L'agente avrebbe ricevuto la droga e i cellulari a casa del commerciante 61enne Alfonso Greco che ha incontrato nella sua abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari. Anche Greco è stato ora portato in carcere per gli stessi reati contestati all’agente.