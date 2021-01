Arcelor Mittal, azienda a sindacati: prossima la fermata dell'Afo4

TARANTO - L’Ad di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli, e il Direttore delle Risorse Umane, Arturo Ferrucci, hanno incontrato le organizzazioni sindacali per dare delle comunicazioni relative allo slittamento della ripartenza di Afo2 e alla prossima fermata di Afo4. Lo rendono noto Fim, Fiom e Uilm e Usb spiegando che il ritardo sulla ripartenza di Afo2, prevista per la giornata di ieri, «è scaturita da una problematica tecnica della macchina a forare. Tuttavia è stata avviata la procedura di preriscaldo del forno e l’azienda attende un riscontro dai Commissari Straordinari che hanno gestito le opere di riammodernamento previste dalla Procura di Taranto».

In riferimento alla proroga dei termini per l’esecuzione della prescrizione n.6, «la Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente - osservano le sigle metalmeccaniche - ha inviato una comunicazione ad ArcelorMittal all’interno della quale sono contenuti i motivi che ostano la domanda di proroga della suddetta prescrizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e che dovrebbe determinare il fermo dell’Altoforno n.4». Fim, Fiom, Uilm e Usb aggiungono che «le procedure della fermata di Afo4, secondo quanto riportato da ArcelorMittal, potrebbero essere avviate a far data dal 31 gennaio, data ultima prevista per l’attuazione dello stesso DPCM del 29 settembre 2017». I sindacati esprimono «forti perplessità per le tanti incognite che continuano ad emergere rispetto alla questione ambientale, al futuro assetto societario di ArcelorMIttal e al piano industriale e occupazionale» e giudicano «del tutto imbarazzante il silenzio del governo che in questi mesi ha evitato qualsiasi tipo di confronto».

«Nessuna irregolarità sull'utilizzo della Cigo per Covid-19: questa la conclusione cui è giunto l’Ispettorato del Lavoro di Taranto a seguito degli accertamenti svolti nello stabilimento siderurgico, dopo le segnalazioni di alcune organizzazioni sindacali del territorio». Lo riferisce in una nota ArcelorMittal Italia, aggiungendo che "gli accertamenti hanno interessato il personale impegnato nei Reparti Produzione Lamiere e Laminazione a freddo, considerati dall’Inps idonei come campione di riferimento e rilevamento». L'ispezione si è conclusa venerdì scorso, mentre ieri l’azienda ha ricevuto il verbale di notifica con cui l'Ispettorato del Lavoro comunica di non aver adottato "provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa o penale" nei confronti di ArcelorMittal Italia.