V-Day a Taranto, i primi 10 vaccini saranno dedicati al personale del Dipartimento di Prevenzione

TARANTO - Domani, per il Vax day, a Taranto i primi a essere sottoposti al vaccino saranno proprio quelli che dovranno poi occuparsi della somministrazione agli altri. Delle 80 dosi a disposizione della Asl ionica, infatti, le prime dieci saranno dedicate al personale del Dipartimento di Prevenzione. Il primo a eseguire la vaccinazione sarà il dottor Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione, che somministrerà il vaccino a una infermiera professionale e una assistente sanitaria, in rappresentanza delle e dei professionisti che in questi mesi sono stati in prima fila per contrastare questa emergenza sanitaria. L’appuntamento è fissato per le 9.30 presso il nuovo ambulatorio vaccinale del Dipartimento di Prevenzione in Viale Magna Grecia. In tutto saranno vaccinati dieci operatori e operatrici del Dipartimento, per proteggere in primo luogo coloro i quali si occuperanno di vaccinare gli altri. Seguiranno poi, secondo quanto riferisce l’Asl, figure «simbolo" della sanità provinciale: due medici di medicina generale e due pediatri di libera scelta, il personale di una delle Usca operanti sul territorio e, poi, intorno alle 11, all’ospedale Moscati, 25 ospedalieri, cinque persone per ognuna delle unità operative maggiormente attivate nel contrasto al Covid. Sarà il turno di un medico, due infermieri e due Oss (Operatori socio-sanitari) per ognuno dei reparti di Malattie infettive, Pneumologia, Terapia intensiva, 118 e Medicina. La mattinata di vaccinazioni continuerà con un gruppo di operatori e ospiti di due RSA di Crispiano e Taranto. Il tutto in attesa delle prossime dosi che dovrebbero arrivare il 3 gennaio.