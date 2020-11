S.Giorgio Jonico, ubriaco picchia la compagna e manda il figlio di lei in ospedale: arrestato

I Carabinieri di Martina Franca (Ta) insieme a quelli di San Giorgio Ionico (Ta) hanno tratto in arresto un pluripregiudicato del luogo, responsabile di maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate, violenze e percosse nei confronti della compagna nonché lesioni gravissime nei confronti del figlio maggiorenne di quest’ultima.

I continui maltrattamenti in famiglia, le minacce e le percosse hanno raggiunto l’epilogo nel pomeriggio di ieri, quando l’uomo, un 46enne originario della Basilicata, ma residente a San Giorgio Ionico ormai da diversi anni, per futili motivi e totalmente ubriaco iniziava a malmenare la compagna, aggredendola con calci e pugni finché non interveniva, per difenderla, il figlio di quest’ultima. L’uomo, fuori controllo, si scagliava contro il ragazzo e contro la madre, costringendoli a trovare riparo in una stanza da letto, sfondava la porta e colpiva con un bastone il ragazzo per poi darsi alla fuga.

Il giovane è stato poi soccorso dal personale del 118 e ricoverato d’urgenza al SS Annunziata di Taranto.

Il responsabile si nascondeva in un’abitazione di Crispiano, dove è stato catturato. Si trova in carcere.