Sarà il premier Conte a presiedere il tavolo istituzionale su Taranto

TARANTO - Sarà il premier Giuseppe Conte a presiedere domani pomeriggio a Palazzo Chigi il Tavolo istituzionale permanente (Tip) per Taranto nel corso del quale sarà tracciato il bilancio del primo trimestre del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) per Taranto sotto il coordinamento della presidenza del Consiglio e si discuterà dell’approvazione della dotazione finanziaria per le iniziative di reindustrializzazione a Taranto. Lo ha riferito il sottosegretario Mario Turco a margine degli stati generali dell’Università a Taranto.

Recentemente sono stati chiesti altri 200 milioni di euro al Cipe - che si aggiungerebbero alla dotazione iniziale del Cis di oltre un miliardo di euro - per favorire nuovi insediamenti industriali (come quello del gruppo Ferretti nell’area dell’ex Yard Belleli) e per gli interventi previsti per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Taranto e provincia nel 2026. All’ordine del giorno del vertice di domani (che inizierà alle 15.30) c'è anche l’accordo tra Marina Militare ed Autorità di sistema portuale del Mar Jonio per la cessione e l’utilizzo a fini turistici della banchina torpedinere. Nella stessa area, con un ulteriore finanziamento di 50 milioni, si prevede la realizzazione di un acquario green che avrà funzione di centro di ricerca e studio.