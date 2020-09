Martina Franca: a 74 anni ruzzola giù dalle scale e muore

Una donna di 74 anni, Amelia Tagliente, ha perso la vita ieri sera a Martina Franca, in seguito ad una rovinosa caduta dalle scale della sua abitazione, in corso dei Mille.

La donna, stando a quanto si apprende, stava per uscire di casa quando avrebbe perso l’equilibrio ruzzolando precipitosamente lungo la ripida rampa che collega l’ingresso dell’abitazione, al primo piano della stessa. La tragedia si è verificata nella serata di ieri. A nulla sono valsi i soccorsi, prima dei vicini e successivamente dei sanitari. Per la poveretta non c’era più niente da fare. L’anziana potrebbe essere stata colpita da un malore prima della caduta. Sull’episodio indagano i Carabinieri.