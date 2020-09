Arcelor Mittal, deputati M5s: «Chiediamo chiusura area a caldo e riconversione a Taranto»

TARANTO - «Il futuro di Taranto non può essere con questa area a caldo perchè stanno chiudendo tutte in Italia. E’ stata chiusa a Genova con un accordo di programma, lo ha fatto anche Trieste recentemente e lo deve fare Taranto per motivi di ambiente, della salute ma anche di sicurezza dei lavoratori perchè ogni giorno affrontano rischi». Lo ha detto il deputato Giovanni Vianello (M5S) all’evento «Riconvertiamo Taranto» nel capoluogo ionico, al quale hanno partecipato la candidata M5s alla presidenza della Regione, Antonella Laricchia, il deputato Gianpaolo Cassese dicendosi sulla stessa linea e i candidati M5s di Taranto, assente il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, impegnato nel Consiglio dei Ministri. "L'area a caldo del siderurgico - ha osservato Vianello - è quella sequestrata nel 2012 dalla magistratura. Già questo dovrebbe indurci a portarla a chiudere. E’ necessario che anche il resto della maggioranza accolga la proposta del M5s. Non deve essere la decarbonizzazione parziale come prospettato dal Pd ma bisogna andare sulla chiusura dell’area a caldo. Che non vuol dire chiudere l’Ilva perchè a Genova non ha chiuso, continuano a lavorare nell’area a freddo. E’ una posizione condivisa anche dal sindaco Melucci, che non è del M5s, e dai sindaci dell’area di crisi». "Sono felice che i parlamentari abbiano accolto il mio appello - ha detto Antonella Laricchia - affinché i soldi del Revovery Found siano utilizzati proprio per la chiusura dell’area a caldo e quindi della chiusura progressiva delle fonti inquinanti, che da sempre auspichiamo», con lei «unica candidata presidente ad aver accolto l’appello dei sindaci per l’accordo di programma" in questo senso . «Sicuramente da quando il M5s è al governo Taranto ha un’attenzione nazionale che non si era mai vista. Occorre però - ha aggiunto - la voce del territorio».