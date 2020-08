Mittal Taranto, Al Bano: ««L'Ilva ha assicurato posti di lavoro e posti al cimitero»

TARANTO - «L'Ilva ha assicurato posti di lavoro ma anche posti al cimitero e questa è la cosa più grave». Lo ha detto Al Bano Carrisi a margine della sua visita all’azienda Masseria Fruttirossi di Castellaneta Marina, leader nazionale nella coltivazione di melograno.

Al Bano Carrisi ha lanciato un appello: «Dalla terra - ha affermato - può venire il nostro riscatto: tutti noi dobbiamo rispettare Mamma Terra ripulendola ogni giorno dalle porcherie che l’essere umano ha saputo creare. Da sempre Mamma Terra ci dà tanti frutti chiedendoci in cambio solo di una cosa: rispettarla».

Il cantante di Cellino San Marco è stato accolto dall’amministratore della Masseria Fruttirossi, Michele De Lisi, con i figli, il sales manager Dario e il production manager Davide; con loro tanti familiari e dipendenti, e ha visitato il modernissimo stabilimento e le piantagioni dell’azienda agrotech di Castellaneta Marina, oltre 350 ettari di proprietà coltivati prevalentemente a melograno, ma anche a goji, aronia e avocado.

In seguito Al Bano Carrisi ha degustato i prodotti «Lome Super Fruit», sia le bacche di goji che i succhi, tutti rigorosamente Made in Puglia. «Non immaginavo - ha concluso l’artista - di trovare qui tanta bellezza, una autentica opera d’arte creata da gente che ci crede e ama ciò che fa. Ci sono degli obbrobri come l'Ilva, ma questa è una delle molte situazioni che si stanno risvegliando in Puglia. È una realtà bella da vedere, dove si respira un’aria di totale pulizia e, soprattutto, si può bere questo puro succo di frutta che sai che ti fa bene, e se tu bevi bene vivi meglio».