Leonardo, crisi congiunturale: ad agosto resta fermo il sito di Grottaglie

GROTTAGLIE - Leonardo taglia produzione e giorni di lavoro anche nello stabilimento di Grottaglie a causa della crisi congiunturale che coinvolge l’intera filiera a causa del Covid-19. Il sito, dove vengono assemblate per Boeing due sezioni di fusoliera dell’aereo civile Boeing-787, verrà temporaneamente fermato dal 6 al 31 agosto. Lo conferma Roberto Clemente delle Rsu Fiom Leonardo. L’azienda aveva già comunicato nelle scorse settimane la riduzione delle attività produttive negli stabilimenti Leonardo del Mezzogiorno. Il calo produttivo, secondo le organizzazioni sindacali, si tradurrà nello stabilimento di Grottaglie in complessivi 42 giorni di chiusura definitiva dello stabilimento per tutti i lavoratori nel periodo luglio-dicembre 2020. Alcuni giorni sono già pianificati come ferie, altri saranno coperti dall’azienda ma per il resto del periodo non ci sono ancora indicazioni di copertura». Il rate scende a 10 coppie di fusoliere al mese nell’anno in corso e 8 coppie al mese nel 2021. Nel periodo compreso tra settembre e novembre prossimi è previsto che la produzione del sito si fermi il venerdì. A dicembre ci sarà un’altra fermata collettiva dal 24 al 31. Secondola Fiom, lo stabilimento di Grottaglie-Taranto è quello che più di tutti, all’interno del Gruppo Leonardo, paga in termini di calo produttivo la crisi industriale. Il sito è l’unico del Gruppo a lavorare in mono-committenza per un solo cliente (Boeing).