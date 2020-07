Taranto, bloccano strade con transenna per ripulire bancomat: il colpo fallisce

TARANTO - Dopo aver bloccato due strade con una transenna e un furgone hanno cercato di asportare lo sportello bancomat della filiale di Sava (Taranto) di «Banca Intesa», ma il colpo è fallito per l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Manduria. L’episodio è accaduto la notte scorsa. Il commando ha abbandonato sul posto la transenna e il furgone, poi risultato rubato nei giorni scorsi a San Marzano, fuggendo a bordo di una vettura di grossa cilindrata. Sono in corso le indagini per l’individuazione dei responsabili anche attraverso l’acquisizione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’istituto di credito.