Taranto, accecato dalla gelosia accoltella amico dell'ex moglie: arrestato

La polizia di Taranto è intervenuta in via Ancona perché c'era un uomo sanguinante, con una profonda ferita da arma da taglio al collo, che per fortuna non era in pericolo di vita. L'uomo poco prima aveva incontrato un'amica che si è separata da poco dal marito, un 44enne tarantino con precedenti. Gli investigatori hanno quindi subito capito che il movente dell'accoltellamento poteva essere la gelosia. La donna è stata subito prelevate portata in Questura; il presunto aggressore è stato trovato in casa di un parente, ma messo alle strette ha confessato. Il coltello è stato trovato in un'aiuola. L'uomo, arrestato per tentato omicidio e accompagnato in carcere, maltrattava da tempo l'ex compagna per la gelosia ossessiva.