Coronavirus, Comune Taranto stanzia 8 milioni di euro per la ripresa

La Giunta comunale di Taranto ha approvato una delibera con una dozzina di misure locali che puntano a favorire la ripartenza del sistema socio-economico della città nella fase 2 dell’emergenza Covid-19. Tra le risorse disponibili e i mutui in programma, oltre 4 milioni vengono stanziati già per il 2020, in aggiunta ai circa 4 milioni già in parte erogati o appostati per i buoni spesa alimentare, i contributi sugli affitti, il bilancio partecipativo e la proroga delle concessioni balneari.

Nella relazione di accompagnamento del sindaco Rinaldo Melucci è stata trasferita, spiega una nota del Comune, «la gran parte delle istanze avanzate dalle associazioni di categoria, dalle parti sociali e dalle organizzazioni del terzo settore ascoltate nel lungo ciclo di videoconferenze delle ultime due settimane».

Tra le misure più significative, il varo del piano «Aul@3.0" per il rafforzamento della didattica a distanza dall’anno scolastico 2020-21, il piano «WorkAttack» nel triennio 2020-22 per l’attrazione di nuovi insediamenti produttivi nelle zone Pip della città e l’abbattimento della aliquota Imu di pertinenza comunale, l’istituzione in via sperimentale della Ztl nel centro storico, accompagnata da incentivi ad una mobilità più sostenibile.