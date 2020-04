Taranto, perseguita ex convivente e l'accoltella al braccio

TARANTO - Per settimane ha sottoposto l’ex convivente ad atti persecutori e recentemente è riuscito ad entrare in casa della ragazza, passando da un terrazzino attiguo, aggredendo la malcapitata e provocandole anche una ferita a un braccio con un grosso coltello da cucina. Per questo la Polizia ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura coercitiva del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un giovane pregiudicato tarantino di 24 anni, accusato di ripetute aggressioni, fisiche e verbali, ai danni della vittima.

Secondo quanto riferito in una nota dalla Questura ionica, il giovane, nel corso del breve periodo di convivenza con la donna, ha posto in essere, prendendo a pretesto anche le motivazioni più futili e, spesso, in stato di alterazione psico-fisica per il continuo uso di droghe ed alcool, condotte vessatorie che si sono concretizzate in minacce e violenze, quasi quotidiane. Atti persecutori volti ad intimorire l’ex compagna allo scopo di convincerla a riallacciare la relazione sentimentale, proseguiti dopo che la vittima è tornata a vivere dai propri familiari e reiterati anche in questi giorni caratterizzati dalle restrizioni dell’emergenza sanitaria.