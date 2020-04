Massafra, il sindaco a Pasqua resta a casa e si improvvisa barbiere

Domenica di Pasqua blindata al tempo del Coronavirus. Dovendo restare a casa, c’è chi, complice la bella giornata, si improvvisa pittore a tinteggiare i balconi e chi, per un giorno, mette da parte la fascia tricolore e s’improvvisa barbiere, cercando di trasformare l’isolamento forzato in opportunità. È il caso del sindaco di Massafra (Taranto), Fabrizio Quarto, apparentemente non affatto dispiaciuto di dover restare a casa nel giorno di Pasqua.

Attraverso il suo profilo Facebook, Quarto si cimenta nell’antico mestiere del barbiere, o meglio in “coiffeur pour hommes”, sui suoi figli, cercando di diffondere un briciolo di allegria in questa giornata di festa.

Un modo simpatico per porgere ai suo concittadini l’augurio di buona Pasqua, dando esempio del rispetto delle regole, perché “rimanere a casa” è importante. E anche per la “gita fuoriporta” è già tutto organizzato: pranzo in soggiorno e apertura della uova sul divano con autocertificazione alla mano e, naturalmente, capelli in ordine.