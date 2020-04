Arcelor Mittal, sindacati Taranto: «lettere Cig a lavoratori per via telematica»

TARANTO - ArcelorMittal sta recapitando in via telematica le lettere di cassa integrazione con causale Covid-19 a una parte del personale dello stabilimento siderurgico di Taranto. L’ammortizzatore sociale è stato chiesto per 8.173 dipendenti, ovvero l’intera forza-lavoro ad eccezione dei dirigenti, ma l’utilizzo è a rotazione e a seconda delle esigenze di produzione. A causa dell’emergenza Coronavirus, allo stato attuale, con una stima di produzione di 3 milioni di tonnellate d’acciaio annue, la multinazionale sta utilizzando nei tre turni circa 3200 lavoratori diretti e 1500 dell’indotto.

Da qualche giorno sono stati anche sospesi i cantieri relativi ai lavori dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) che impegnavano circa 900 lavoratori. Diversi sono gli impianti fermi, tra cui l’Acciaieria 2 e l’Altoforno 2. La cassa integrazione Covid è in sostituzione di quella ordinaria in atto da luglio scorso per crisi di mercato e chiesta (con successive proroghe di 13 settimane) per un massimo di 1.273 addetti. La Cig che viene notificata in queste ore ai lavoratori decorre da martedì 14 aprile.