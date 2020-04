Coronavirus, sindacati Taranto alla Regione: «Stabilizzare i precari sanitari»

TARANTO - Le segreterie territoriali FP Cgil, Uil Fpl e Cisl FP di Taranto, con una nota indirizzata al presidente della Regione Puglia, al Dipartimento promozione della salute e al direttore dell’Asl di Taranto, chiedono l'avvio urgente delle procedure di stabilizzazione per il personale precario della sanità in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Si tratta - viene spiegato - di personale appartenente alle professioni sanitarie, circa 200 professionisti tra dirigenti medici, dirigenti psicologi, infermieri, assistenti sanitari e operatori socio-sanitari.

Le organizzazioni sindacali sollecitano «unitariamente l'immediata stabilizzazione per i professionisti che hanno maturato il requisito del raggiungimento dei 36 mesi di contratto. La stessa richiesta è estesa per tutti i lavoratori che acquisiranno il medesimo requisito nel corso dell’anno».

Si fa presente che «il personale che si chiede di stabilizzare fa parte degli 'eroì che dall’avvio della pandemia, pur in una situazione di precariato lavorativo, sono in trincea nel fronteggiare l’emergenza Covid-19».