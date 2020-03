Coronavirus, a Martina franca una mascherina per famiglia

MARTINA FRANCA - Grazie alla disponibilità delle aziende tessili del territorio, da oggi i cittadini di Martina Franca, nel tarantino, riceveranno a casa una mascherina per famiglia. Lo ha annunciato il sindaco Franco Ancona dopo la riunione di oggi del Centro operativo comunale in tema di prevenzione per l’emergenza Coronavirus.

«Grazie all’importante e instancabile lavoro delle nostre aziende, a cui - spiega il primo cittadino - va la nostra riconoscenza, oggi siamo in grado di donare una mascherina per famiglia utile per contenere il diffondersi del virus Covid-19». Il sindaco precisa che «non si tratta di un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) ma di una mascherina di cotone lavabile da indossare quando si esce di casa che può ridurre la diffusione del contagio pur essendo priva di marcatura CE». Il Centro Operativo Comunale, con il supporto dei volontari, distribuirà in città le mascherine in base alle priorità e con l'obiettivo di «fornirne almeno una per famiglia».