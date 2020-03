Coronavirus, Mittal Taranto, 3800 a lavoro su 3 turni

TARANTO - Il personale al lavoro sui tre turni nello stabilimento ArcelorMittal di Taranto è già di 3800 dipendenti diretti su una forza-lavoro di 8200 unità, secondo quanto stabilito dal verbale di accordo sulle misure di contenimento del contagio da Coronavirus, siglato venerdì scorso. Lo ha reso noto l’azienda nel corso di un nuovo incontro con le organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm, Usb ed Ugl che si è svolto oggi per fare il punto della situazione.

I lavoratori assenti per malattia ad oggi sono 1660. L'azienda, secondo quanto riferito dalla Fim Cisl, ha comunicato "che il rilievo della temperatura tramite termoscanner all’ingresso delle portinerie sia per i sociali che per i lavoratori dell’appalto è stato regolarmente effettuato e che non si sono registrati casi di superamento della temperatura di 37,5 gradi». Rispetto allo Smart working il numero raggiunto nell’intero gruppo è di 450 unità, di cui 320 solo nel sito di Taranto. "Abbiamo chiesto - aggiunge la Fim - di estendere quanto più possibile il lavoro da remoto» e di «implementare maggiormente la pulizia e la sanificazione di pulpiti, refettori, mense, spogliatoi e autobus, così come l’ulteriore sforzo di diminuire le attività e di conseguenza la presenza dei lavoratori in azienda». Nel primo turno oggi erano al lavoro 2399 unità che "diventeranno 3800 - osserva la Fim - nei tre turni». Nel reparto Officine, su 1.100 unità, attualmente sono assenti 525 lavoratori tra cassa integrazione e malattia. ArcelorMittal ha comunicato inoltre la chiusura della mensa dirigenti da domani. Il personale potrà utilizzare la mensa ex Pla 1 (Produzione lamiere).

Si sta valutando anche la possibilità di chiudere la mensa dell’Acciaieria 1.

Nella prossima riunione, fissata per venerdì 20 marzo alle ore 11, l’azienda fornirà maggiori dettagli in merito all’ultimo Dpcm sull'emergenza Coronavirus (in attesa della circolare di attuazione da parte di Inps) sulla questione «Congedi parentali-legge 104 e ammortizzatori sociali con causale Covid-19». Nello stesso incontro saranno forniti i numeri del personale al lavoro di tutti i reparti dello stabilimento, anche in seguito alla fermata dell’Afo2 e dell’Acciaieria 1