Quinto caso nel Tarantino: positivo uomo che lavora a Massafra

TARANTO - Il sindaco di Massafra Fabrizio Quarto ha comunicato con un videomessaggio su Facebook di aver appreso in serata dall’Asl di Taranto che è risultato positivo al test del Coronavirus un uomo residente a Taranto ma che lavora in un’azienda di Massafra. I suoi stretti contatti, afferma il sindaco, erano già in quarantena in quanto si sospettava che l’uomo oggi risultato positivo al test potesse aver contratto il virus, avendo accusato sintomi sovrapponibili. Si tratta, dunque, del quinto caso nella provincia ionica. Gli altri sono tutti di Torricella: il 43enne di Torricella rientrato il 24 febbraio scorso da Codogno (il primo caso in Puglia), sua moglie, suo fratello e sua nipote.