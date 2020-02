Taranto, facoltà Medicina in ex sede Banca d'Italia

Il nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia che l’Università di Bari ha istituito a Taranto si terrà nella ex sede della Banca d’Italia, che affaccia sul lungomare. Lo ha deciso la Conferenza di Servizi, convocata ieri in Prefettura, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mario Turco; del prefetto Demetrio Martino, dei rappresentanti di Comune di Taranto, dell’Asl di Taranto e dell’Università di Bari. Durante l'incontro, è detto in una nota, «si è preso atto, acquisito il parere favorevole del Presidente della Giunta Regionale della Puglia, della chiusura della procedura amministrativa di richiesta di accreditamento del suddetto corso». Il Palazzo della Banca d’Italia «potrebbe essere acquisito - si aggiunge - tramite risorse finanziarie da stanziarsi nell’ambito del Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) Taranto, a seguito di presentazione di idoneo progetto di fattibilità da elaborarsi congiuntamente tra le parti interessate». Per consentire "l'immediata disponibilità della porzione di immobile - spiega la Prefettura - necessaria per garantire l’avvio delle attività didattiche nel prossimo anno accademico 2020-2021, la stessa Conferenza ha convenuto di proporre alla Banca d’Italia, tramite l'Asl di Taranto, la stipula di un contratto di locazione temporanea, in attesa del completamento delle procedure di acquisto».