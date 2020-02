Ex Ilva, Conte incontra vertici Mittal a Londra per ipotesi accordo

Giuseppe Conte ha in programma di incontrare oggi a Londra il numero uno di ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, per discutere del dossier dell’ex Ilva di Taranto, a margine della presentazione del vertice sul clima e di una faccia a con Boris Johnson. Lo hanno riferito fonti di Palazzo Chigi, precisando che il colloquio, previsto già a Davos e poi rinviato, si svolge in ambasciata prima della partenza del premier per Bruxelles. L’obiettivo è quello di fare passi avanti a pochi giorni dalla scadenza del 7 febbraio.