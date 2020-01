Cannabis light, archiviata inchiesta partita da Taranto: «Sul Thc la legge non è chiara»

Prima dell’avvento della Var, quando in un’area di rigore un paio di giocatori avversari cadevano a terra, solitamente l’arbitro concedeva una punizione a favore di chi difendeva, applicando il cosiddetto «fallo di confusione». E la confusione causata da una «stratificazione di leggi, circolari, sentenze di merito e legittimità» ha portato il procuratore Carlo Maria Capristo, l’aggiunto Maurizio Carbone e il sostituto Lucia Isceri a chiedere al gip Vilma Gilli (che l’ha concessa) l’archiviazione della maxi inchiesta sulla canapa light denominata «Affari in fumo» che contava 56 indagati per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, con 48 negozi (39 nella provincia di Taranto; 9 tra Campania, Calabria, Lazio e Lombardia) che commercializzano la cosiddetta «cannabis light» perquisiti e una rogatoria internazionale con la Svizzera avviata. L’indagine ha avuto inizio nell’ottobre del 2018 quando è stato eseguito un sequestro di circa 9 chilogrammi delle sostanze considerate fuori legge da un distributore automatico «H24», ubicato nelle vicinanze di due scuole di Taranto.

