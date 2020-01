Arcelor Mittal, riparte la produzione lamiere: operai pronti al rientro

TARANTO - ArcelorMittal ha convocato oggi le organizzazioni sindacali per comunicare la ripartenza del reparto Produzione lamiere. Lo rendono noto Fim, Fiom e Uil, che nei giorni scorsi avevano sollecitato l’azienda a fornire risposte, precisando che «nell’occasione è stata comunicata la ripresa delle attività a partire dal giorno 10 febbraio 2020 per un periodo di 4 settimane, per la produzione di lamiere e piastroni per un totale di circa 30.000 tonnellate destinato al mercato estero e nazionale».

Già dal 16 gennaio 2020, spiegano le organizzazioni sindacali, «sarà richiamato il personale di manutenzione e servizio composto da circa 60 unità, successivamente rientrerà tutta la forza lavoro, circa 360 unità, attualmente in Cigo, più il personale trasferito su altri Impianti (Laf-Mua-Ril-Fna) ad eccezione dei personale trasferito alle batterie». I sindacati hanno chiesto inoltre «un costante aggiornamento su eventuali ordini e trattative finalizzate ad una continuità produttiva».