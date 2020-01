Taranto, fiamme in negozio di frutta: forse è doloso

Un incendio di probabile natura dolosa ha provocato ingenti danni la notte scorsa in un negozio di fruttivendolo a Taranto. Le fiamme hanno distrutto merce e attrezzature e hanno compromesso l’impianto elettrico dell’esercizio commerciale, che si trova in via Plateja all’angolo con via Cagliari, in uno stabile in ristrutturazione con le impalcature che sovrastano i due ingressi del locale.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Squadra Volante della Questura, che hanno avviato le indagini per accertare la natura del rogo e stabilire eventuali responsabilità.

Nei giorni scorsi a Taranto sono stati due gli attentati dinamitardi ad attività commerciali, a un bar di prossima apertura e a un tabaccaio. Gli inquirenti seguono la pista del racket delle estorsioni.