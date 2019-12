Taranto, nascondeva i botti di fine anno nell'armadio della sua stanza: denunciato 32enne

TARANTO - All’interno di un armadio della camera da letto aveva nascosto quasi 200 petardi illegali senza etichetta, non riconosciuti e non omologati. Per questo motivo i poliziotti della squadra mobile di Taranto, impegnati in controlli finalizzati alla prevenzione e repressione della commercializzazione illegale di materiale esplodente, hanno denunciato un 32enne tarantino per possesso di botti illegali. In realtà già da tempo l’abitazione del giovane era finita sotto osservazione perchè sospettato di detenere i micidiali botti senza apposita autorizzazione.

E così, dopo aver atteso l'arrivo di quelli che parevano potenziali clienti, i poliziotti hanno deciso di interveniere e perquisire l'appartamento. All’interno di un armadio della camera da letto, sono stati rinvenuti e sequestrati circa sei chilogrammi di materiale esplodente.

Durante un'altra perquisizione, inece, all’interno di un piano ammezzato in stato di abbandono sono stati rinvenuti 130 manufatti esplosivi artigianali del tipo «bombe carta». Anche in questo caso il materiale pirotecnico è stato affidato al personale del Nucleo artificieri della Polizia di Frontiera di Taranto per essere messo in sicurezza.