Taranto, 30enne ubriaco aggredisce con una scopa commerciante e poliziotti

TARANTO - La Polizia di Taranto ha arrestato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale un cittadino gambiano di 30 anni, reo di aver aggredito un commerciante e ben due agenti. Il gambiano, ubriaco, avrebbe avuto un acceso diverbio prima con la figlia 18enne di un titolare di un negozio, che ha chiesto l'aiuto dei genitori. Intervenuti, sarebbero stati feriti dall'extracomunitario che nel frattempo ha impugnato un manico di scopa come arma. Andato in strada a torso nudo, avrebbe poi resistito agli agenti intervenuti per calmarlo.