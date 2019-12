Taranto, genitori picchiano e lanciano sedia contro maestra: «Atto ignobile»

TARANTO - Ha provocato sconcerto e indignazione l’aggressione a una maestra di scuola dell’infanzia avvenuta mercoledì scorso nel plesso di un istituto comprensivo di Taranto, notizia che la Gazzetta è stata in grado di rivelare. Due donne (tra cui la mamma di un alunno) e un uomo sono entrati in classe all’orario di uscita pomeridiano e si sono scagliati contro l’insegnante, che sarebbe stata strattonata, malmenata e colpita anche al capo con una sedia secondo le testimonianze ora al vaglio della Polizia.

La malcapitata si è poi recata in ospedale per farsi medicare le ferite, giudicate guaribili in 10 giorni dai medici del pronto soccorso. Ma oltre alla violenza fisica c’è da considerare lo choc subito dalla maestra, che ha ricevuto la solidarietà da parte di tutti gli altri genitori degli alunni, i quali parlano di «atto disgustoso» e «difendono con fermezza» l’operato dell’insegnante e dell’istituzione scolastica.

La scuola, aggiungono, «è il luogo per eccellenza dove i genitori affidano il proprio bene più prezioso, i propri figli, i cittadini di domani. La tenera età dei bambini e il valore dell’educazione necessitano un costante dialogo tra genitori e scuola, dove molto spesso è difficile operare, lavorare, comunicare: arrivare ad usare violenza nei confronti di una maestra è un atto scellerato, ingiustificabile, infame, soprattutto se perpetrato davanti a innocenti bambini di 5 anni».

Gli autori dell’aggressione, a quanto si apprende, si sarebbero scagliati contro la maestra, sostenendo che la stessa avrebbe «trattato male» l’alunno. Testimoni hanno riferito che le conseguenze per la docente aggredita potevano essere anche peggiori se non fosse intervenuta in suo soccorso l’insegnante di sostegno. Anche le altre colleghe di istituto ora temono per la loro incolumità. Le maestre, intanto, hanno deciso di annullare le recite di Natale.

I genitori dei bambini del plesso in cui è avvenuta l’aggressione adesso auspicano provvedimenti da parte della dirigente scolastica, che sostengono «in tutte le azioni necessarie che – affermano in un documento – dovrà e vorrà intraprendere nei confronti dei responsabili di questo ignobile gesto, per il bene dei nostri bambini, per rispetto al lavoro quotidiano di tutto il personale scolastico, per il buon nome della scuola. I genitori dei bambini della maestra aggredita sono con lei. Auguriamo alla maestra dei nostri figli una pronta guarigione e di rientrare al più presto al suo posto di lavoro. La violenza – concludono - non deve avere la meglio».