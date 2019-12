Taranto, rapisce e tenta di strangolare la sue ex compagna: arrestato

TARANTO - Non accetta la fine della relazione con la sua ex, così decide di rapirla e dopo averla picchiata tenta di soffocarla. È successo nel Tarantino, a Statte dove un 25enne del luogo è stato arrestato per sequestro e tentato omicidio. L'uomo la notte del 23 novembre scorso ha costretto la giovane, minacciandola di morte, a salire sulla sua auto e dopo averla portata in aperta campagna l'ha picchiata e ha tentato di strangolarla a mani nude fino a farle perdere i sensi.

La ragazza però è riuscita a fuggire dal suo aguzzino approfittando di un suo momento di distrazione, ed è stata soccorsa da un familiare.

Dopo la corsa al pronto soccorso dell'ospedale SS. Annunziata, ha denunciato il suo aggressore ai carabinieri che dopo una serie di indagini hanno arrestato il 25enne e l'hanno portato in carcere.