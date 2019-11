Infrataras Taranto, in 145 a rischio licenziamento: domani sit in in Regione

TARANTO - I 145 operai ex Isola Verde, assunti con un contratto multiservizio nella società partecipata Infrataras del Comune di Taranto, che scadrà il 13 dicembre, annunciano un sit-in domani davanti alla sede della Regione Puglia, in occasione della convocazione della task force regionale per l’occupazione. Lo rendono noto i segretari di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil di Taranto, ricordando che si tratta di lavoratori che furono impegnati nel progetto «Verde Amico», una iniziativa che «grazie ai fondi stanziati dalla struttura commissariale per le bonifiche di Taranto, li impegnò lungo il tratto di costa del Mar Piccolo proprio nelle operazioni di pulizia di quel litorale». Non c'è alcuna «certezza - affermano le organizzazioni sindacali - sul futuro occupazionale di queste persone. La condizione di precarietà va assolutamente superata offrendo uno scenario finalmente stabile». «Non possiamo inseguire notizie di corridoio che addirittura vedrebbero rifinanziare il progetto Verde Amico ma con risorse ridotte - concludono i segretari di Filcams, Fisascat e Uiltrasporti - e non possiamo attendere lo scadere del contratto. E’ necessario trovare una soluzione definitiva e lungimirante».