Taranto, un caso di polmonite per legionella. L'Asl: non vi è contagio interumano

Un uomo di 47 anni risultato affetto da polmonite da legionella è stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Moscati di Taranto. Lo rende noto l’Azienda sanitaria locale, precisando che il paziente era stato prima nel reparto di Medicina dell’ospedale SS. Annunziata per insufficienza respiratoria acuta e febbre, proveniente dal proprio domicilio, dove era stata presumibilmente contratta l’infezione.

Il Dipartimento di Prevenzione, prontamente informato del caso, si è già attivato. L’azienda sanitaria locale ricorda che per la polmonite da legionella non vi è il contagio interumano. La situazione viene definita «pienamente sotto il controllo dell’Asl che, come previsto dai protocolli applicati in casi analoghi, continuerà a monitorare la situazione».