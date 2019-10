ArcelorMittal, sindacato: «Tubo rotto, sversati litri di catrame»

«La rottura di una tubazione in area cokeria ha provocato la fuoriuscita di catrame nella misura di diverse migliaia di litri che si sono sversate sul terreno sprovvisto di contenimento sino a raggiungere la fogna dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto». E’ quanto denuncia il coordinatore provinciale dell’Unione sindacale di Base, Francesco Rizzo, aggiungendo che «l'episodio è accaduto alle ore 8.30 di questa mattina quando la manovra non controllata di un mezzo di una ditta esterna, complice l’asfalto oleoso, ha provocato la rottura di una valvola degli impianti causando, così, la fuoriuscita del liquido catramoso interessando una vasta area degli impianti della cokeria». Secondo il sindacalista, «è inammissibile constatare, nel caso specifico di questo incidente, che gli impianti interessati, pur essendo di nuova costruzione, non siano dotati di vasche di contenimento. E' bastato che un camion urtasse le tubazioni per provocare il disastro. Questo - sostiene Rizzo - è un incidente grave che avrà serie ripercussioni sull'ambiente: terreni, falda e mare sono a serio rischio»