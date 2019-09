Da Taranto agli europei master di atletica: nonno Cosimo è argento

Ottant’anni con un argento europeo al collo. È la favola di Cosimo Mongelli, una vita di corsa tra strade e piste, fino a salire sul secondo gradino del podio degli ultimi Europei di atletica leggera Master. A Jesolo, Eraclea e Caorle, i centri veneti dove si sono ritrovati in 5.039 atleti giunti da tutto il continente, il corridore della Podistica Taras Taranto ha conquistato una delle più belle medaglie per la squadra italiana, quella nei 10 km su strada nella categoria SM80.

Mongelli ha scritto il suo nome in una competizione che anno dopo anno conferma sempre più l’aver abbandonato da tempo lo spirito dell’evento amatoriale. Basta citare la presenza di elementi di assoluto calibro internazionale, come la portoghese Rosa Mota, campionessa olimpica nella maratona nel 1988 a Seoul (quando tra gli uomini vinse il nostro Gelindo Bordin) o Carmelo Rado, finalista olimpico nel lancio del disco a Roma 1960. In tale contesto internazionale, indossando la canotta della nazionale, si è fatto onore Cosimo Mongelli, classe di ferro 1939, tesserato per la Podistica Taras, veterano ed ormai portabandiera dello sport ionico in giro per lo stivale, già avvezzo ai successi: quest’anno è stato vincitore di categoria della mezza maratona Roma-Ostia, mentre negli anni è stato più volte campione italiano su pista tra cui la memorabile tripletta di Modena nel 2014. Nella 10 km su strada, con 52’ 36”, ha colto un splendido argento europeo ad un minuto dal vincitore, «arrendendosi» solo al super titolato portoghese Bernardino, mondiale 2018 di cross, 5.000 metri e half-marathon, e precedendo con 6’ di vantaggio l’olandese Gillis.

L’argento è motivo di orgoglio per gli sportivi jonici ed in particolar modo per la società di appartenenza che, tra pochi giorni, grazie all’impegno di un folto gruppo di atleti di prim’ordine, disputerà la prima finale scudetto Master della sua storia.