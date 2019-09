Pulsano, raccolta fondi per la storica vetreria distrutta dal rogo. Falco dona la sua maglia

Un rogo ha completamente distrutto la storica vetreria Panzetta di Pulsano ed è scattata una gara di solidarietà per raccogliere fondi in favore dei titolari, anche su Facebook. Il calciatore numero 10 del Lecce, Filippo Falco, originario di Pulsano, ha messo in palio la sua maglia per una mini asta. Il proprietario del locale è Mimmo Panzetta, che ricopre anche il ruolo di segretario dell’Associazione Pulsano d’A Mare e, da sempre, la vetreria ha rappresentato per l’Associazione la sede operativa.

Nella vetreria, è detto in una nota dell’Associazione Pulsano d’A Mare, «hanno preso forma tante idee, è nata la slitta di Babbo Natale, gli allestimenti della Casa di Babbo Natale, la Barchetta e tantissimi altri manufatti. L’Associazione sta supportando Mimmo Panzetta con ogni mezzo, ma i danni sono ingentissimi, la vetreria, unica fonte di reddito della famiglia Panzetta è andata completamente distrutta».

I danni ammontano ad oltre 60mila euro. Decine di persone si stanno adoperando per aiutare il commerciante, definito dall’Associazione «un uomo dal cuore grande, generoso ed immensamente altruista, impegnato nel sociale, pronto a portare aiuto a chiunque si trovi in difficoltà; oggi ad avere bisogno di aiuto sono lui e la sua famiglia, da soli non possono farcela. Ogni piccolo gesto assume un valore immenso unito a tutti gli altri».