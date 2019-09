Taranto, «Swimming Race» show: i due mari sono vincenti

TARANTO - Una fantastica giornata di sport all’insegna del nuoto. La «Taranto Swimming Race» è andata in scena ieri coinvolgendo migliaia di persone sin dalla mattina. Numeri da capogiro, ad iniziare da quello degli iscritti: circa trecento giunti da tutto lo Stivale. Curiosi ed appassionati si sono assiepati, in particolare in prossimità dei punti chiave: Castello Aragonese e la Lega Navale Italiana. Ed ancora in villa Peripato, assistendo al concerto dello straordinario pianista Matthew Lee accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano e le cerimonie di premiazione, a cui hanno partecipato le autorità cittadine e l’Arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro. In particolare quella riservata alla giovane vice campionessa del mondo assoluta dei 50 metri stile rana di nuoto (nonché campionessa europea e mondiale juniores) Benedetta Pilato. La nuotatrice è stata tarantina era la ciliegina sulla torta di un evento organizzato nei minimi dettagli dalla Mediterraneo Sport con il sostegno dell’Amministrazione Comunale.

Pilato ha voluto prendere parte alla manifestazione sportiva, partecipando alla Mezzo Fondo Sprint, imperniata sulla distanza dei 1800 metri. Per lei doveva essere ne più e ne meno che una semplice nuotata nel «suo» mare in compagnia di qualche amica e qualche amico, dopo un lungo peregrinare estivo su tutte le latitudini. Così è stato. Nessuno spirito agonistico come dimostra il suo 46mo posto assoluto, il 23mo nella classifica relativa alle sole donne.

«Taranto Swimming Race» rappresentava la quarta ed ultima tappa del circuito regionale «Open Water», per la quale è stata preziosa l’organizzazione coordinata dal presidente Fin Puglia Nicola Pantaleo e del responsabile regionale Nuoto in Acque Libere Ruggiero Messina. La competizione è stata patrocinata da: Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Marina Militare, col supporto istituzionale di Federazione Italiana Nuoto, Fin Salvamento, Coni Taranto, Lega Navale sez. Taranto e Piscina Meridiana. La gara rientrava nelle attività collaterali del «Trofeo del Mare», la kermesse sportiva promossa e organizzata dal Comando Marittimo Sud della Marina Militare di Taranto. Una macchina organizzativa che si è messa in moto sei mesi fa.

Massimo Donadei, nelle vesti di presidente del Comitato organizzatore ha dichiarato ieri alla partenza: «Oggi un sogno diventa realtà, la manifestazione ha numeri da record, sono stati superati i 300 iscritti per le 3 gare». L’Ammiraglio Salvatore Vitiello, Comandante in capo del Comando marittimo Sud della Marina Militare, che ha dato il via all’evento: «Mettiamo in evidenza la bellezza della città con uno sport attuale anche grazie alla nostra campionessa Benedetta Pilato. Con questa attività ci avviamo alla terza edizione del Trofeo del mare».

La gara dei 5000 e quella dei 1800 metri per agonisti, ha avuto un solo protagonista: Nicola Tempesta (Rari Nantes Spezia) che si è imposto in ambo i casi.