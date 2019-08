Ginosa, 7 africani sfruttati nei campi, a lavoro per 12 ore al giorno: un arresto e una denuncia

I carabinieri di Ginosa (Ta) hanno arrestato in flagrante per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro un 35enne sudanese, domiciliato a Bernalda (Mt). L'uomo, alla guida di una Opel Zafira è stato controllato mentre stava accompagnando nei campi 7 africani: venivano pagati 30 euro al giorno per lavorare 12 ore, in condizioni igienico-sanitarie precarie e violando tutte le norme contrattuali, di salute e sicurezza sul lavoro. Nello stesso contesto è stato denunciato un 37enne di Ginosa, datore di lavoro, a cui sono state contestate ammende per 20mila euro. L'arrestato è ai domiciliari.