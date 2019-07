Taranto, investe donna e fugge via in auto: rintracciato pirata della strada

TARANTO - Una donna di 68 anni è stata travolta da un’autovettura mentre attraversava la strada, in Viale Europa a Taranto, e il conducente non si è fermato a soccorrerla ed è fuggito. La donna è stata soccorsa dal 118 e portata all’ospedale Santissima Annunziata dove è ricoverata in gravi condizioni, con riserva di prognosi.

I carabinieri intervenuti sul posto, grazie a testimoni oculari e sistemi di videosorveglianza, hanno identificato il «pirata della strada», un 75enne residente nel quartiere Borgo che al momento dell’incidente si trovava alla guida di una Ford Focus avuta in prestito da un suo amico. L’anziano, rintracciato dai militari, è stato denunciato per lesioni personali e omissione di soccorso, mentre l’auto è stata sottoposta a sequestro per ulteriori accertamenti.

L’uomo è risultato negativo agli esami alcolemici e tossicologici. La donna investita ha riportato lesioni e fratture multiple.