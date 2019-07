Ginosa, sfruttano braccianti stranieri in un vigneto, tra cui un 14enne: 4 arresti

I carabinieri del comando provinciale di Taranto hanno arrestato 4 persone in flagrante per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nonché impiego di manodopera clandestina. In manette sono finiti un 49enne di Laterza (Ta), datore di lavoro, e tre presunti “caporali”, un 31enne ed un 39enne residenti a Ginosa (TA) ed un 58enne di Castellaneta (Ta).

Il 49enne, gestore di un fondo agricolo in località Fattizzone, nel comune di Ginosa, aveva fatto reclutare per lavorare nel proprio vigneto manodopera straniera, tra cui un clandestino senegalese e un 14enne rumeno, insieme al genitore, denunciato anche lui. I militari hanno accertato palesi violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro: i caporali trasportavano gli operai che alloggiavano in un casolare senza le più basilari norme igienico-sanitarie. I lavoratori erano sottopagati. Al datore sono state contestate violazioni amministrative per 45.200 euro e comminate sanzioni per 38mila euro. L'attività è stata interrotta e il casolare sequestrato.