Martina Franca, stop ricoveri in pediatria per tutta l'estate

Nessun ricovero al reparto di pediatria durante il periodo estivo. A partire dal 1° luglio e fino al 30 settembre sono bloccati i ricoveri nella pediatria dell’ospedale di Martina Franca. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dal direttore generale della Asl di Taranto, Stefano Rossi, al fine di garantire l’organizzazione dei turni di lavoro del personale medico e del piano per la fruizione delle ferie estive. A partire da ieri, infatti, il personale medico della pediatria si occuperà di garantire i servizi del punto nascite, mentre i ricoveri saranno garantiti dalla struttura ospedaliera di Taranto. Una decisione che riguarda non solo l’ospedale di Martina Franca, ma anche quello di Castellaneta e che scaturisce dalla carenza di personale medico a disposizione delle strutture di pediatria di tutta la Asl di Taranto. Un problema che, a dire il vero, esiste in tutti i reparti dell’ospedale ma che per quanto riguarda la pediatria risulta particolarmente difficile da gestire, nonostante l’arrivo di una nuova unità medica nei mesi scorsi, avvenuta proprio a seguito della riapertura del nuovo reparto. Una vera e propria emergenza di personale che ha portato alla decisione di fermare i ricoveri fino alla fine dell’estate, garantendo però il punto nascite e il servizio di pronto soccorso pediatrico.

Solo qualche giorno fa il Lions club Valle d’Itria di Martina Franca aveva provveduto alla donazione di una ludobarella, mentre qualche mese fa l’associazione Abc di Ester aveva completato l’allestimento della nuova sala ludica, inaugurata proprio in occasione della riapertura del nuovo reparto. In quell’occasione lo stesso presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della sua visita a Martina Franca, aveva sottolineato l’importanza dell’ospedale martinese, nonostante sia previsto nei prossimi anni il completamento del cantiere che porterà alla realizzazione del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano. “Questo è un ospedale che rimarrà centrale nel dispositivo sanitario della Regione anche quando realizzeremo altri ospedali più importanti”, aveva detto il presidente Emiliano.

A maggio scorso, invece, era stato firmato l’ordine di servizio che aveva visto il personale medico del reparto di ortopedia dell’ospedale di Martina Franca entrare nei turni a supporto dell’ortopedia del SS Annunziata di Taranto. Anche il presidio ospedaliero ionico, infatti, versa in una grave situazione di carenza di personale, numeri insufficienti a garantire l’operatività, e da qui la richiesta di personale dagli ospedali di Martina Franca, Castellaneta e Manduria che sono entrati nella turnazione.