Mottola, perseguitava e minacciava la moglie: ai domiciliari 41enne

MOTTOLA - I Carabinieri di Laterza, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto, hanno arrestato, per maltrattamenti in famiglia, un 41enne di Mottola.

L’uomo, a seguito dei reati perpetrati all’interno della sfera familiare, era stato deferito all’Autorità Giudiziaria e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il 41enne, incurante della misura alla quale era sottoposto, ha continuato a minacciare la moglie, con la quale si stava separando, inviandole numerosi messaggi e recandosi nel garage dell’abitazione coniugale.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitorI