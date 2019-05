Minaccia connazionale con bottiglia rotta: arrestato nigeriano

I carabinieri di Taranto hanno arrestato in flagrante per violenza e resistenza a pubblico ufficiale un 22enne nigeriano, regolare sul territorio italiano. I militari avevano ricevuto una segnalazione per una rissa fra extracomunitari, e hanno sorpreso l'uomo che con una bottiglia rotta in mano stava minacciando di morte una connazionale, titolare di un negozio di alimenti. L'uomo ha cercato di scappare ma è stato braccato: ha opposto resistenza ma è stato bloccato grazie allo spray al peperoncino in dotazione ai militari. Il nigeriano si trova ai domiciliari.