Taranto, botte alla compagna per strada, arrestato

Un pluripregiudicato tarantino, Giuseppe Martera, 44 anni, è stato arrestato ieri dalla polizia per violenza, resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Intorno alle otto di ieri sera, gli agenti sono intervenuti in via Cesare Battisti, angolo via Pola, per la presenza di un uomo che stava picchiando a torso nudo una donna. La vittima, di nazionalità rumena, ha riferito ai poliziotti che era nata una lite per futili motivi con il convivente, che da tempo la faceva vivere in un perenne stato di agitazione e angoscia.

La donna è stata portata al pronto soccorso, e il compagno rintracciato e condotto in questura. Quando ha saputo che la compagna aveva intenzione di denunciarlo, ha cominciato a dare in escandescenze, tentando di procurarsi ferite e aggredendo un poliziotto. È stato portato nel carcere di Taranto.