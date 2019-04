Manduria, perseguita la sua ex moglie: arrestato 46enne

I Carabinieri della stazione di Sava, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Taranto hanno arrestato, per il reato di atti persecutori, un 46enne, di Manduria (Ta), con precedenti di polizia. L’uomo dopo la separazione dalla ex moglie era tornato ad abitare a Sava dai genitori ma, non accettando tale situazione, aveva posto in essere una serie di condotte persecutorie nei confronti della donna, rimasta a Manduria con i figli, per costringerla a tornare da lui. Tale comportamento veniva denunciato ai Carabinieri: veniva quindi disposta in un primo momento la misura cautelare del “divieto di avvicinamento alla parte offesa”, ma poiché il provvedimento era stato continuamente disatteso, revocava la citata misura cautelare sostituendola con quella degli arresti domiciliari. Il 46enne veniva quindi arrestato e, dopo le formalità di rito, condotto presso l’abitazione dei genitori dove dovrà permanervi agli arresti domiciliari.