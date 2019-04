Taranto, fuori pericolo la bimba di 6 anni gettata dal balcone dal padre

È ormai considerata fuori pericolo Nadia, la bimba di 6 anni che il 7 ottobre dello scorso anno fu lanciata dal terzo piano di un condominio del quartiere Paolo VI di Taranto dal padre, al culmine di un litigio con la moglie. L’uomo, che aveva accoltellato anche l’altro figlio di 14 anni, fu poi arrestato. L’Asl di Taranto comunica che la piccola, che era stata trasferita al Gemelli di Roma, ora «è ricoverata presso una importante struttura riabilitativa pediatrica con il pieno recupero della coscienza e della funzionalità del suo organismo, dove sta lentamente imparando a tornare alla normalità».



La situazione apparve subito molto grave: la caduta aveva causato un trauma cranico commotivo, un trauma facciale e gravi lesioni al torace e all’addome. Dopo un intervento eseguito in urgenza e ulteriori interventi eseguiti nei giorni successivi, necessari per la risoluzione delle lesioni toraco-addominali e la stabilizzazione dell’emodinamica, le speranze di sopravvivenza apparivano comunque molto basse. «È difficile - sottolinea il direttore generale dell’Asl di Taranto Stefano Rossi - provare sensazioni positive nel quadro di una vicenda così drammatica, tuttavia non posso nascondere la soddisfazione per il fatto che sia stato scongiurato il peggio, che qualche mese fa sembrava inevitabile, grazie alla professionalità e alla dedizione degli operatori intervenuti, in primis quelli del SS.Annunziata, che hanno fronteggiato magistralmente, in un momento di massima concitazione, una situazione apparsa subito particolarmente critica».