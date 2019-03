M.Franca, Emiliano taglia il nastro del reparto pediatria

«La campagna elettorale non c’entra nulla». Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano smonta sul nascere le possibili polemiche legate a coloro che avrebbero potuto sostenere che la sua visita fosse legata in qualche modo agli appuntamenti elettorali. «Questo è un ospedale centrale per la Puglia e che rimarrà tale nel nostro sistema sanitario regionale anche quando realizzeremo altri ospedali più importanti. C’è gente che viene qui perché sa che c’è una struttura pronta a gestire tutte le malattie croniche». Di grande attualità è il tema della carenza di medici e infermieri, la cui «responsabilità – dice Emiliano – sarebbe da attribuire ai «provoloni» che ci sono al governo». Dichiarazioni rilasciate a margine del sopralluogo nelle tre aree di cantiere attualmente aperte all’interno del perimetro del presidio ospedaliero di Martina Franca.



«Stanno demolendo la sanità – ha detto Emiliano – noi stiamo facendo tutti i concorsi, ma il punto è che non abbiamo un numero di laureati in Medicina o in Professioni sanitarie sufficiente a rimediare agli errori di programmazione che i vari governi, non solo questo, hanno fatto». Un problema, questo, che anche a Martina è presente, basti pensare che i ritardi sulla riapertura del nuovo reparto di pediatria sono riconducibili proprio all’assenza di medici e personale infermieristico. Ma il direttore generale Stefano Rossi nei giorni scorsi ha trovato le risorse umane da mettere a disposizione, firmando l’ordine di servizio per i nuovi infermieri e per una nuova risorsa medica che dal 1° maggio entrerà nello staff. E così ieri Emiliano ha potuto tagliare il nastro della nuova pediatria. Il presidente ha visitato le diverse strutture del Presidio e i nuovi spazi che vedono l’ampliamento della Cardiologia. Il direttore generale dell’Asl, Stefano Rossi, esprime soddisfazione per i lavori in atto: «la Asl di Taranto, grazie anche al decisivo sostegno della Regione Puglia che sta svolgendo il ruolo organizzativo e di indirizzo che le compete, procede nel suo intento di offrire una sanità di qualità». Tra le opere più impegnative c’è la sopraelevazione di tre piani dell’ala che affaccia su via De Gasperi e il nuovo distretto socio sanitario di via Pitagora e della mega struttura tra via Leone XIII e via Madonna piccola, nonostante su quest’ultima area sia presente un vincolo che definisce quell’area a rischio idrico e idrogeologico.

IDEALISTA E L'OSPEDALE: NO ALLE PROMESSE - «Meglio tardi che mai». Commenta così il movimento politico IdeaLista la visita del presidente Emiliano all’ospedale di Martina per un sopralluogo alle tre aree di cantiere. «Emiliano ha definito l’ospedale di Martina Franca centrale per la Puglia – dice IdeaLista - peccato però che fino a qualche anno fa non la pensava così, quando il futuro del nosocomio martinese sembrava appeso a un filo». In passato il movimento politico martinese si è reso protagonista di diverse iniziative a sostegno del futuro dell’ospedale sottolineandone la sua importanza, in virtù della sua posizione strategica a cavallo di tre province. «Abbiamo chiesto più volte al governo regionale di valorizzare le eccellenze presenti nel nostro ospedale – dice IdeaLista – ci fa piacere che Emiliano abbia cambiato idee, sperando che non si tratti solo delle solite promesse pre-elettorali»

STEFANO ROSSI, DG ASL: ALLA FINE ABBIAMO RISPOSTO AI CITTADINI - «Abbiamo avuto il fiato sul collo da parte dei cittadini e delle associazioni, ma alla fine ce l’abbiamo fatta». Commenta con soddisfazione il direttore generale dell’Asl, Stefano Rossi, la riapertura del nuovo reparto pediatria che sul finire dello scorso anno aveva promesso l’apertura del reparto entro Natale. Un ritardo dovuto alla carenza di risorse umane che ha visto impegnato il direttore Rossi e il Consigliere regionale Donato Pentassuglia alla ricerca di personale per garantire l’apertura. Tra le associazioni di volontariato maggiormente impegnate per l’ospedale e più in particolare per la pediatria c’è l’associazione bambini cardiopatici Abc di Ester che in questi anni si è resa protagonista di azioni benefiche e donazioni presso le pediatrie del Giovanni XXIII di Bari, del Santissima Annunziata di Taranto e di Martina. Ieri l’associazione martinese ha inaugurato la nuova sala ludica allestita per rendere più ospitale il ricovero dei piccoli pazienti. Assieme a questa l’Abc di Ester ha provveduto anche alla donazione di un saturimetro e una bilancia neonatale. «Abbiamo atteso con ansia il nuovo reparto – hanno commentato i referenti dell’associazione, Maria Palmitessa e Antonio Papapietro – eravamo già pronti da tempo con la donazione di queste attrezzature e degli allestimenti della sala ludica, ma era importante attendere la data della riapertura».